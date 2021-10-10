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В Британии разработали трекер для защиты гуляющих в одиночестве женщин

В Британии разработали трекер для защиты гуляющих в одиночестве женщин
Фото: Jiangang Wang /Contributor/via Getty Images

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Британская телефонная служба (BT) разработала трекер "Проводи меня домой", который позволит женщинам подключиться к системе GPS-слежения, сообщает BBC News.

Пользователи сервиса, доступ к которому может быть предоставлен любой сетью, смогут ввести свой домашний адрес и другие пункты назначения в приложение для мобильного телефона. Перед прогулкой пользователь должен запустить приложение, позвонить или отправить текстовое сообщение 888. Это позволит трекеру начать GPS-отслеживание. Рассчитывая примерное время на дорогу, приложение совершит звонок, когда пользователь уже должен быть в конечной точке. Если ответа не поступает, то трекер вызывает экстренные контакты, а затем полицию.

"Эта новая услуга условно называется 888 или "проводи меня домой", но ее также можно использовать в поездках на такси, общественном транспорте или в любом другом путешествии", - сообщил Daily Mail исполнительный директор BT Филип Янсен.

Руководство BT отметило, что они начали разрабатывать приложение-трекера после убийства директора по маркетингу Сары Эверард и учительницы-мусульманки Сабины Нессы на улицах Лондона.

В конце сентября суд Олд-Бейли приговорил бывшего лондонского полицейского Уэйна Казинса к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 33-летней Сары Эверард. Сара пропала по пути домой из гостей вечером 3 марта. 9 марта Казинса задержали, отследив его через записи дорожных камер по арендованному автомобилю, на котором он какое-то время в Лондоне ехал по маршруту пропавшей. 12 марта обгоревшие останки женщины нашли в пруду в леске под Эшфордом, в Кенте. Исчезновение и убийство молодой женщины побудило жителей Лондона к массовым протестам с лозунгом "Вернуть себе улицы", несмотря на запрет уличных акций из-за COVID-19.

Великобритания

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