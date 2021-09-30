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Сенат США утвердил временный бюджет во избежание шатдауна госсектора

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Американские сенаторы в четверг утвердили временный бюджет США на 2022 финансовый год, чтобы не допустить ситуации шатдауна – прекращения финансирования государственных учреждений с 1 октября, сообщает The Hill.

Сенаторы утвердили документ 65 голосами, 35 сенаторов проголосовали против него.

Временный бюджет будет действовать до 3 декабря 2021 года.

После голосования в Сенате временный бюджет поступит на рассмотрение в Палату представителей, а в случае утверждения конгрессменами и там – на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы учреждения не остановили работу, это должно произойти до полуночи пятницы.

The Hill отмечает, что документ содержит ряд ключевых для республиканцев пунктов, к которым те призывали. В частности, по словам лидера меньшинства республиканцев в Сенате Митча Макконнелла – дополнительные средства для помощи в переселении афганских беженцев, прошедших проверку безопасности, и на восстановление после ураганов. Макконнелл увидел в этом документе "обнадеживающий прогресс".

Лидер сенатского большинства, демократ Чак Шумер также положительно высказался о временном бюджете, заявил, что это "хороший результат".

"В Вашингтоне происходит так много всего, и американскому народу меньше всего нужно, чтобы правительство остановило работу", - сказал он.

США

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