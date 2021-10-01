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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Коронавирусом в мире заразились более 233,7 млн человек

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы составляет 233 714 841, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в результате заражения COVID-19 в мире умерли 4 782 664 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявили 43 459 809 инфицированных COVID-19, число скончавшихся с начала эпидемии выросло до 697 842.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 739 980. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 448 062 человека.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 427 073 заболевших. Скончались 596 749 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 229 870 541 доза вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 615,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 150 человек, в Индии - 321, Бразилии - 2 783.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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США, Индия и Бразилия входят в число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19
Хроника 09 января 2020 года – 01 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Университет Джонса Хопкинса США Коронавирус Индия Бразилия

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