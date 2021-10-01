В России число умерших от COVID-19 за сутки достигло 887 человек

Количество заболевших выросло до максимального значения с 22 июля

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 522 случая - это максимальное значение с 22 июля, смертность обновила антирекорд - умерли за сутки 887 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

Данные пятницы о новых заболевших коронавирусом в РФ соотносятся со значениями 22 июля, когда было выявлено 24 417 новых заболевших. В тот период в РФ был рост заболеваемости, связанный с распространением штамма "дельта", но после этой даты количество выявлений стало постепенно снижаться.

В настоящий момент эпидемиологи предупреждают о росте заболеваемости, который наблюдается уже в 56 субъектах РФ.

Наибольшие значения зафиксированы в Москве - 3 993 новых случая COVID-19, в Санкт-Петербурге - 2 281 заболевший и в Московской области - 1 339.

Еще 615 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Самарской области, 581 - в Воронежской области, 572 - в Нижегородской области, 533 - в Свердловской области, 497 - в Пермском крае, 496 - в Ростовской области, 452 - в Башкирии, 398 - в Крыму, 384 - в Челябинской области, 381 - в Иркутской области, 365 - в Омской области, 359 - в Оренбургской области, 358 - в Красноярском крае, 357 - в Волгоградской области, 352 - в Ставропольском крае, 322 - в Ульяновской области, 308 - в Саратовской области, 294 - в Архангельской области, 285 - в Хабаровском крае, 260 - в Алтайском крае, 259 - в Вологодской области, 256 - в Удмуртии, 254 - в Пензенской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

Больше всего смертей в Москве - 64, в Санкт-Петербурге - 55, в Свердловской области - 40.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 535 тыс. 548 случаев коронавирусной инфекции, 208 142 умерших и 6 млн 692 тыс. 722 выписанных, в том числе 19 955 выписаны за последние сутки.