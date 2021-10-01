В Хошимине отменили режим изоляции после вакцинации почти всех взрослых горожан

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Власти Вьетнама в пятницу прекращают введенный из-за коронавируса режим изоляции в крупнейшем городе страны Хошимине после того, как почти все его взрослые жители прошли курс вакцинации от COVID-19, а заболеваемость постепенно спала, сообщают западные СМИ.

По данным СМИ, в пятницу военные стали убирать заграждения с дорог и сотни контрольно-пропускных пунктов, разделявших городские районы.

Теперь жителям Хошимина с населением более 9 млн человек снова можно покидать дома, разрешена работа фабрик в промышленных зонах и доставка товаров. Тем не менее, поездки в другие провинции страны по-прежнему под запретом.

С начала пандемии COVID-19 властям Вьетнама удавалось сохранять низким уровень заболеваемости - до апреля этого года в стране зарегистрировали лишь 35 смертей вследствие заражения коронавирусом. Однако затем в стране с севера на юг начал распространяться более заразный вариант COVID-19 - штамм "дельта".

В результате более трети от более чем 95-миллионного населения страны оказались в зоне действия локдауна, а экономика страны испытала самый мощный из регистрировавшихся ранее спадов.

В Хошимине были запрещены практически все передвижения, жителямнельзя было выходить из дома даже для покупки еды. В город направили войска для улучшения логистики при распределении продовольственной и прочей помощи населению.

В итоге на Хошимин пришлись почти половина от диагностированных в стране 790 тыс. случаев COVID-19 и примерно 75% от 19 тыс. летальных исходов.

Полностью курс вакцинации от COVID-19 во Вьетнаме прошло менее 10% населения, добавляют СМИ.