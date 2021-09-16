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Вьетнам заявил о заинтересованности в наращивании поставок вакцин из РФ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - По инициативе вьетнамской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Вьетнама Нгуен Суан Фуком.

"Нгуен Суан Фук поблагодарил за оказываемое Россией содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, высказал заинтересованность в наращивании поставок российских вакцин и налаживании производства "Спутника V" во Вьетнаме", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнерства". Обсужден ряд перспективных тем российско-вьетнамского сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах, а также ход реализации Соглашения о свободной торговле между государствами-членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом, сообщила пресс-служба Кремля.

Затронуты и вопросы взаимодействия двух стран по линии диалога Россия-АСЕАН. Условлено о продолжении контактов по различным каналам, говорится в сообщении.

Хроника 09 января 2020 года – 16 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Вьетнам Нгуен Суан Фук Владимир Путин Коронавирус Спутник V

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