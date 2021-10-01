Джимми Картер отметил 97-летие

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Джимми Картеру, 39-му президенту США, исполнилось 97 лет. День рождения он отметил дома в Джорджии, сообщила CNN представитель The Carter Center. Она предложила поздравить его через интернет.

Картер - старейший из ныне живущих экс-президентов.

Он и его жена Розалинн продолжают вести активный образ жизни, отмечает CNN. На протяжении десятилетий они помогают строить дома для бездомных и малоимущих в рамках проекта организации Habitat for Humanity. Их регулярно можно видеть в церкви. Из-за пандемии Картеры стали реже появляться на публике, в частности, они пропустили инаугурацию Джо Байдена в январе. В апреле Байден с женой Джилл сами навестили Картеров, которые в марте привились от коронавируса.

Джимми Картер был президентом США с 1977 по 1981 год. В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека".