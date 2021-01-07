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Три экс-президента США осудили штурм Капитолия

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Экс-президент США Барак Обама заявил, что захват Капитолия останется в истории США примером "величайшего бесчестия и позора" для страны. Он считает, что напавших подстрекал действующий президент Дональд Трамп, который "продолжает безосновательно лгать о результатах президентских выборов".

Выборы в США - 2020

Это заявление Обама выложил в твиттере.

Он отметил, что случившееся трудно считать неожиданным, поскольку республиканцы и дружественные им СМИ "слишком часто были неготовы" говорить своей аудитории правду, и их нарратив, полный вымысла, уходил все дальше от реальности. Сейчас, по его словам, проявились последствия, взбитые до усиливающегося насилия.

Обама заявил, что у Республиканской партии появился выбор - продолжать свою политику и поддерживать разгоревшееся пламя, или выбрать Америку и начать пожар гасить. Республиканцев, который в этой ситуации действуют решительно и благоразумно, он приветствовал.

Экс-президент Билл Клинтон назвал нападение "беспрецедентной атакой на наш Капитолий, нашу Конституцию и нашу страну". По его словам, топливом для этой атаки стали четыре года "отравленной политики" по намеренному распространению дезинформации, провоцированию недоверия к сложившейся системе и сталкиванию американцев друг с другом.

"Спичку поджег Дональд Трамп и его самые горячие пособники, в том числе в Конгрессе, ради того, чтобы опрокинуть итоги выборов, которые он проиграл", - написал Клинтон.

По его оценке, выборы были свободными, подсчет - честным, результаты - не вызывающими сомнений. Он призвал осудить произошедшую вспышку насилия, перевернуть страницу и обеспечить мирную передачу власти.

Экс-президент Джордж Буш признался, что наблюдал с женой за происходящим с ужасом и отвращением, как если бы это происходило "в банановой республике", а не в демократическом государстве. Он считает, что на Капитолий напали и заседание Конгресса сорвали люди, чьи страсти были подогреты дезинформацией и ложными надеждами. Буш поражен безрассудным поведением отдельных политических лидеров после выборов и тем неуважением к институтам, традициям и правоохранительным органам, которое проявилось сегодня.

Он заявил, что бунт может серьезно навредить государству и его репутации, и что в США крайне важно, чтобы каждый патриотически настроенный гражданин поддерживал верховенство закона.

6 января сторонники президента США Дональда Трампа прорвались в Капитолий, где проходило заседание обеих палат по утверждению результатов президентских выборов. Напавшие требовали признать, что Трамп победил. Они сорвали заседание и провели в Капитолии несколько часов, пока их не выдворила Нацгвардия. Заседание в Конгрессе возобновилось.

По данным полиции, в результате массовых беспорядков погибли четыре человека.

Twitter и Facebook временно заблокировали аккаунты Трампа.

Хроника 09 января 2018 года – 07 января 2021 годаВыборы в США - 2020
США Дональд Трамп Конгресс Вашингтон Барак Обама Билл Клинтон Джордж Буш

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