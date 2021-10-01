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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Merck сообщила о создании успешного препарата от COVID-19

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Транснациональная фармацевтическая компания Merck & Co. заявила, что создала таблетку от коронавирусной инфекции, которое значительно облегчает течение болезни, передает АР.

Применение этого препарата снижает вероятность госпитализации и летального исхода в два раза.

В ближайшее время Merck обратится к регуляторам США и других стран за регистрацией этого лекарства.

Испытания лекарства Merck и Ridgeback Biotherapeutics проводили на 775 не прививавшихся пациентах с коронавирусной инфекцией разной степени тяжести и из группы повышенного риска из-за хронических заболеваний. Части испытуемых давали плацебо.

Всего 7,3% пациентов, которые приняли лекарство, в течение 30 дней после приема были госпитализированы или скончались. То же самое случилось с 14,1% пациентов, получивших плацебо.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Merck Ridgeback Biotherapeutics США коронавирус

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