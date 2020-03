Фармкомпании столкнулись с проблемами на производстве из-за COVID-19

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Несколько крупнейших в мире фармацевтических компаний предупредили о негативных последствиях распространения коронавируса для их операций: производство ряда препаратов может сократиться.

Среди таких компаний AstraZeneca PLC, Merck & Co. и Pfizer Inc. Масштаб последствий будет зависеть от длительности эпидемии, пишет The Wall Street Journal.

Президент Mylan NV Раджив Малик предупредил, что ряд продуктов компании может оказаться в дефиците, если распространение коронавируса будет продолжаться еще несколько месяцев. При этом он отметил, что производство 25 главных ее препаратов не зависит от ситуации в Китае, и выразил уверенность, что Mylan найдет альтернативные источники ингредиентов для своих препаратов.

Pfizer также сообщила на прошлой неделе, что вспышка коронавируса может негативно сказаться на ее цепи поставок, и, как следствие, на финансовых результатах, однако последствия зависят от дальнейшего развития ситуации.

Пока неясно, насколько сильно транснациональные фармацевтические компании зависят от компонентов, поставляемых из Китая. Власти, как правило, ссылаются на данные о том, что 80% компонентов лекарств поставляются из-за рубежа, однако Управление по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA) США говорит, что не может отследить, какая часть поступает из Китая.

В последние годы Китай стал одним из крупнейших рынков для ряда крупных фармацетических компаний. Продажи лекарств в КНР достигли $137 млрд в 2018 году. Ожидается, что в течение следующих нескольких лет они будут расти на 3-6% ежегодно, согласно данным компании Iqvia.

AstraZeneca сообщила, что 21% ее продаж в прошлом году пришелся на долю Китая. В прошлом месяце компания обнародовала прогноз на 2020 год, сообщив, что распространение коронавируса окажет влияние на ее бизнес, поскольку Китай является одним из крупнейших рынков компании.