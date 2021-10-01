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Саакашвили решил жениться на депутате Рады Елизавете Ясько

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - После задержания экс-президента Грузии, главы исполкома Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили в соцсетях появилось видеообращение, на котором он говорит, что решил создать новую семью с депутатом Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизаветой Ясько.

Видеозапись с ними обоими опубликована в аккаунтах и Ясько, и Саакашвили. Они записали его заранее и решили выложить в случае его задержания.

Записанное совместно с Ясько видеообращение Саакашвили распространил через социальные сети.

"Мы записали это видео до отъезда в Грузию. О том, что Грузия и Украина вместе. Мы договорились, что в случае задержания опубликуем это видео. Я и Лиза вместе. Украина поддерживает Грузию! Все будет хорошо! Борьба за свободу", - написал Саакашвили в комментарии к видео.

1 октября жена Саакашвили Сандра Элисабет Рулофс написала в социальных сетях, что ее муж сдержал слово и вернулся в Грузию. Она назвала этот поступок "героическим и гениальным" и призвала сторонников оппозиции идти голосовать на местных выборах 2 октября.

Представители оппозиционных партий и Саакашвили, который является неформальным лидером партии "Единое национальное движение", считают выборы 2 октября референдумом, который в случае, если правящая партия "Грузинская мечта" наберет менее 43% голосов избирателей, должен стать причиной для назначения досрочных парламентских выборов.

Такое условие было внесено в соглашение по выходу из политического кризиса, которое весной текущего года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля между представителями правящей партии и оппозиции.

Соглашение долгое время отказывалась подписывать ЕНД. Из-за позиции ЕНД в конце июля "Грузинская мечта" вышла из соглашения, заявив, что условие о том, что будут назначены досрочные парламентские выборы в случае, если правящая партия не наберет 43% голосов на муниципальных выборах больше не действительно. В начале сентября ЕНД заявило, что подписывает соглашение. Несмотря на это в "Грузинской мечте" заявили, что не намерены возвращаться к этому вопросу, соглашение больше не действительно и никаких досрочных парламентских выборов назначаться не будет.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября и доставили в тюрьму. Киев уже потребовал от Тбилиси разъяснений.

Михаил Саакашвили Елизавета Ясько Украина Грузия Сандра Рулофс

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