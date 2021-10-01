Президент Грузии отвергла возможность помилования Саакашвили

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Президент Грузии Саломе Зурабишвили исключает возможность принятия решения о помиловании осужденного по ряду уголовных дел бывшего президента Михаила Саакашвили, который в пятницу был задержан в Грузии.

"Многие спрашивают сегодня, президент планирует или нет помиловать его - ответ один, простой и окончательный - нет и никогда", - сказано в заявлении Зурабишвили, которое распространила администрация грузинского президента.

В заявлении она выражает благодарность правоохранительным органам, которые провели операцию по задержанию Саакашвили "на высоком профессиональном уровне".

"Государство и его институты не распались и наоборот усилились... Защищена граница, территория, порядок и верховенство закона", - заявила президент.

По словам Зурабишвили, ей как президенту страны неприятно, когда бывшего президента задерживают перед камерами, однако "справедливость и верховенство закона это требуют, и перед законом все равны".

Зурабишвили при этом отмечает, что никогда не забудет глаза тех людей, кто пострадал в период правления Саакашвили, "ждал справедливости и не дожил до сегодняшнего дня". Она напомнила, что также боролась с режимом Саакашвили, который "растоптал права человека, свободный бизнес и закон... пожертвовал здоровьем людей и жизнями ради сохранения своей власти".

Зурабишвили также подвергла критике решение Саакашвили отказаться от гражданства Грузии и принять гражданство Украины.

"И сегодня (Саакашвили - ИФ), с нарушением границы и закона, ворвался на грузинскую территорию и этим пытался посягнуть на авторитет государственных правоохранительных органов. И что самое главное, явно, прибыл, чтобы посеять дестабилизацию в стране, несмотря на все международные советы и предупреждения, которые он получил в последний период", - заявила президент, отметив, что никаких массовых выступлений и протестов в Грузии не будет.

"Страна устала и мечтает о справедливости и спокойствии", - считает Зурабишвили.

Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября, в Грузии. С утра появлялись противоречивые сообщения о его местонахождении: сам экс-президент Грузии написал в фейсбуке, что прибыл в Батуми, а грузинские власти утверждали, что он на Украине. Официально о задержании Саакашвили вечером объявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.