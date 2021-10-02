Замначальника Генштаба ВС Армении арестовали по делу о злоупотреблениях

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Замначальника Генштаба Вооруженных сил Армении Степан Галстян арестован решением суда по итогам обсуждения ходатайства Генеральной прокуратуры, сообщает издание "Грапарак".

"Степан Галстян арестован на два месяца", - отмечает газета в субботу.

Ранее пресс-центр Службы национальной безопасности (СНБ) республики сообщил о задержании Галстяна.

Задержание произведено, по данным пресс-служба, "в рамках уголовного дела о злоупотреблениях и хищениях в особо крупных размерах в процессе поставок вооружений на нужды ВС, расследуемого в следственном департаменте СНБ Армении".

В СНБ сообщили также, что в рамках уголовного дела продолжаются масштабные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для "индивидуализации действий других должностных лиц, вовлеченных в преступный механизм", и начала уголовного преследования в их отношении.

30 сентября стало известно об аресте экс-министра обороны Армении Давида Тонояна (занимал должность министра обороны РА в 2018-2020 гг.) и директора компании-поставщика вооружения Давида Галстяна (известен как "Патрон Даво"), которые были задержаны СНБ по обвинению в хищениях в особо крупных размерах на сумму почти 2,28 млрд драмов (свыше $4,7 млн).