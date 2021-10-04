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За комментарии о гибели сотрудника КГБ Белоруссии задержали более 110 человек

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии с 29 сентября по 1 октября больше 110 человек были задержаны за комментарии о гибели в перестрелке в Минске сотрудника КГБ и програмиста Андрея Зельцера, сообщает белорусский правозащитный центр "Весна".

28 сентября бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию против террористов и экстремистов. По ее участникам открыл стрельбу житель квартиры на улице Якубовского в Минске Андрей Зельцер. Он смертельно ранил бойца с позывным "Нирвана", и сам был застрелен. Его жену задержали.

По данным правозащитников, на авторов комментариев об этой перестрелке возбуждены уголовные дела по ст.369 УК (оскорбление представителя власти) и ст.130 УК (разжигание социальной вражды).

Сообщалось, что такие же статьи вменяют журналисту "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадию Можейко. Сайт издания блокируется с 29 сентября за публикацию с искусственным нагнетанием напряженности между обществом и государством. По сведениям главреда "Комсомольской правды" Владимира Сунгоркина, Можейко перед задержанием находился в Москве, однако теперь он в изоляторе на улице Окрестина в Минске. Поводом для претензий к журналисту стала публикацию интервью одноклассницы Зельцера, которая хорошо о нем отозвалась, говорил главред.

Замминистра внутренних дел Белоруссии - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявлял, что более 200 авторов оскорбительных комментариев о гибели сотрудника КГБ установили за сутки и назвал их негодяями.

"Более того, мы запустили специальный бот для того, чтобы граждане могли такую информацию нам дать, - отметил Казакевич. - За сутки только в ОВД обратились более 2 тысяч граждан. И для нас была очень важна их реакция. А реакция была простой, человеческой. То есть люди выражали соболезнование. Люди просили и требовали защитить их от таких виртуальных борцов и давали нам информацию - и это абсолютно нормально - по которой мы этих негодяев находили".

Президент Александр Лукашенко ранее говорил, что не имеет смысла стирать подобные комментарии, поскольку все имена их авторов у властей уже есть.

Белоруссия Весна МВД Геннадий Казакевич Минск КГБ Андрей Зельцер Геннадий Можейко

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