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Военные самолеты Китая приблизились к зоне ПВО Тайваня второй раз за сутки

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Тайвань сообщил о втором приближении военных самолетов Китая за сутки к провозглашенной опознавательной зоне ПВО острова. Об этом пишет NBC News.

По заявлению Министерство обороны Тайваня, КНР направила 20 самолетов в район архипелага Пратас. Тайваньские военные добавили, что направили свои ВВС навстречу китайским самолетам, в то время как за ними наблюдали ракетные системы острова.

Ранее за пятницу ВВС Китая направили 38 боевых самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, что стало рекордным количеством с начала публикации таких отчетов.

1 октября в Китае отмечали День образования КНР, напоминает телеканал.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Тайвань Китай

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