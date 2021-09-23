Китай направил 24 военных самолета в опознавательную зону ПВО Тайваня

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Авиагруппа ВВС КНР в составе 24 самолетов в четверг совершила полет в провозглашенной в одностороннем порядке администрацией Тайваня опознавательной зоне ПВО острова, сообщает издание South China Morning Post.

"В ответ наши силы подняли самолеты, направили предупреждение по радиосвязи и развернули зенитные ракетные системы для отслеживания действий самолетов", - цитирует издание заявление оборонного ведомства Тайваня.

По данным South China Morning Post, авиагруппа ВВС КНР состояла из 18 истребителей, двух бомбардировщиков, двух противолодочных самолетов, транспортного самолета и самолета радиоэлектронной борьбы. Самолеты КНР вошли в опознавательную зону ПВО с юго-западного направления.

В оборонном ведомстве Тайваня отметили, что это уже 20-й раз за сентябрь, когда самолеты ВВС КНР пролетают через опознавательную зону.

В свою очередь издание указывает, что одновременно с тем Китай проводил учения с боевыми стрельбами в Желтом море и в Бохайском заливе. Управление морской безопасности КНР распространило предупреждение для судов не приближаться к этому району. Кроме того, в Управлении сообщили, что с пятницы по воскресенье Китай проведет еще одни учения - в водах Южно-Китайского моря.

South China Morning Post напоминает, что Пекин нарастил военное давление на Тайвань с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.