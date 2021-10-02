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Китай направил к Тайваню рекордное число военных самолетов

Китай направил к Тайваню рекордное число военных самолетов
Архивное фото
Фото: Feature China/Barcroft Media via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - ВВС Китая за пятницу направили 38 боевых самолетов в провозглашенную администрацией Тайваня опознавательную зону ПВО острова - это рекордное количество с тех пор, как Тайвань начал публиковать такие отчеты, сообщает CNN.

По данным минобороны Тайваня, самолеты ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направили авиацию к Тайваню двумя волнами. Днем в сторону острова вылетели 25 самолетов, вечером - еще 13.

В министерстве уточнили, что днем в маневрах участвовали 18 истребителей J-16, четыре истребителя Су-30, два бомбардировщика H-6 и один противолодочный самолет Y-8, вечером - десять J-16, два H-6 и один самолет дальнего обнаружения KJ-500.

CNN отмечает, что китайская военная авиация не нарушила суверенное воздушное пространство Тайваня.

1 октября в Китае отмечали День образования КНР, напоминает телеканал.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Китай Тайвань

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