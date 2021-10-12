Компания Трампа решила продать права на аренду отеля в Вашингтоне

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Компания экс-президента США Дональда Трампа ведет переговоры о продаже прав на аренду здания в Вашингтоне, в котором расположен пятизвездочный Trump International Hotel, сообщает во вторник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

В частности, в сообщении говорится, что компания Трампа контактирует по этому вопросу с инвестфирмой CGI Merchant Group, базирующейся в Майями. Сумма сделки оценивается примерно в $370 млн.

Само здание принадлежит государству, но в 2013 году компания семьи Трамп купила права на использование здания бывшей почтовой службы, расположенного близ Белого дома, теперь там находится отель.

Контракт предполагает права на аренду здания на 60 лет с возможностью продления еще на 40 лет.

В Trump Organization не прокомментировали журналистам WSJ эту информацию.