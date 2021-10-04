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КНДР восстановит все линии связи с Южной Кореей утром 4 октября

КНДР восстановит все линии связи с Южной Кореей утром 4 октября
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Фото: Kremlin / Handout/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Северная Корея заявила в понедельник, что восстановит все каналы связи с Южной Кореей позже в тот же день.

"Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, Председатель государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики, уважаемый товарищ Ким Чен Ын в исторической политической речи на V сессии ВНС КНДР четырнадцатого созыва выразил волю возобновить прерванные коммуникационные линии между Севером и Югом в рамках усилий для осуществления ожиданий и чаяний всей нации, желающей скорейшего восстановления нынешних межкорейских отношений и воцарения прочного мира на Корейском полуострове", - говорится в сообщении ЦТАК.

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"Поддерживая замысел уважаемого товарища Ким Чен Ына, соответствующие органы решили возобновить все коммуникационные линии между Севером и Югом с 9 часов (3:00 мск) 4 октября", - сообщило агентство.

Пхеньян призвал Сеул также приложить "активные" усилия, чтобы вернуть межкорейские отношения в нужное русло.

"Властям Южной Кореи следует глубоко уяснить себе значение возобновления коммуникационных линий между Севером и Югом, наладить межкорейские отношения и приложить активные усилия к решению первоочередных (...) важнейших задач", - отмечается в сообщении.

В минувшую среду в ходе своего выступления на сессии Верховного народного собрания (ВНС) северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что каналы для связи между двумя Кореями будут восстановлены в начале октября.

"Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что трансграничные линии связи с Южной Кореей будут восстановлены с начала октября в рамках усилий по улучшению отношений и построению мира на Корейском полуострове", - отмечает ЦТАК.

В июне 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. А после стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению. "Горячие линии" связи возобновили работу в конце июля этого года, но с августа Пхеньян снова отказывался отвечать на звонки Сеула в знак протеста против плана Южной Кореи и США провести свои совместные военные учения.

КНДР Южная Ким Чен Ын

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