В США создадут оперативную группу для выслеживания российских подлодок

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Американские военно-морские силы начнут охоту на российские подводные лодки. Об этом пишет издание National Interest.

В пресс-релизе ВМС США предоставили подробную информацию о новой целевой группе под названием Task Group Greyhound (TGG), предназначенной для обеспечения флота "полностью сертифицированными военными кораблями, готовыми выполнять полный спектр задач". Удержание подводного военного превосходства над российскими подводными лодками у Восточного побережья Америки является главной миссией TGG.

Название "Грейхаунд" является отсылкой к эсминцам Военно-морского флота времен Второй мировой войны, которые сопровождали конвои из США в Европу во время битвы за Атлантику.