Второй за день стратегический самолет-разведчик НАТО замечен у западных границ РФ

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вслед за стратегическим разведывательным самолетом ВВС США RC-135V в среду аналогичный британский самолет-разведчик - RC-135W совершил полет у западных границ России, следует из данных западных авиаресурсов.

По их сведениям, британский самолет радиоэлектронной разведки, вылетевший с авиабазы Уоддингтон в Англии, выполнил два круговых облета Калининградской области, совершая их в воздушном пространстве Литвы, Польши и над Балтикой, а также пролеты вдоль западной границы Белоруссии.

Ранее в среду стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, первоначально выполнил пролеты вдоль границ Псковской и Ленинградской областей в воздушном пространстве Латвии и Эстонии, а затем направился к Калининградской области.

Самолет выполнил пролет вдоль границы Калининградской области со стороны Литвы, а затем длительное время курсировал вдоль границы области в воздушном пространстве Польши и над Балтийским морем.

В общей сложности RC-135V находился у российских границ свыше 4,5 часов, из которых более 3 часов летал вблизи Калининградской области.

Перед подлетом к российским границам в среду американский самолет-разведчик длительное время кружил над северо-западом Польши, а затем неожиданно совершил посадку на немецком аэродроме Росток-Лааге. Не исключено, что это произошло по техническим причинам.

У границ Калининградской области в литовском воздушном пространстве в среду также совершили полеты два тактических самолета радиоэлектронной разведки Армии США Beechcraft RC-12X Guardrail. Эти двухмоторные турбовинтовые самолеты базируется в Шяуляе (Литва).

Тем времен в среду вблизи границ Белоруссии был также зафиксирован полет разведывательного самолета ВВС США E-8C Joint STARS, который выполняет задачи сбора информации о дислокации сил противника и боевого управления нанесением ударов авиации. Встав в круг, он в течение нескольких часов барражировал в небе Польши к западу от границы Белоруссии.

Аналогичные по авиационному составу и маршрутам американские самолеты совершили в понедельник.