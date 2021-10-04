Всеобщие выборы в Японии предположительно пройдут 31 октября

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Фумио Кисида, который ожидаемо вступит в должность премьер-министра Японии, планирует назначить выборы в нижнюю палату парламента на последний день октября, сообщают японские СМИ со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно им, предвыборная кампания для членов нижней палаты парламента стартует 19 октября. А сами выборы пройдут 31 октября, уточнили они.

Ранее предполагалось, что Кисида подождет до начала ноября. Ориентировочно датами выборов назывались 7 или 14 ноября.

В понедельник в японском парламенте на внеочередном заседании пройдет голосование по кандидатуре нового премьер-министра Японии, которым должен стать избранный на прошлой неделе очередной президент правящей Либерально-демократической партии (ЛПД) Фумио Кисида.

Ранее отмечалось, что процедура этого голосования во многом носит формальный характер: согласно японской политической традиции, лидер правящей партии, как правило, становится премьер-министром страны. Таким образом, Кисида станет 100-м премьером в истории страны, начиная с XIX века. После утверждения на этом посту Кисида, как ожидается, объявит состав нового кабинета министров.

Между тем, близкие к новому главе ЛДП источники сообщили "Киодо", что он, вероятно, в преддверии скорых парламентских выборов распустит нижнюю палату японского парламента - палату представителей - 14 октября. К этому призывал в минувшую субботу лидер союзной ЛДП партии "Комэйто" Нацуо Ямагути.

Однако, уточняли японские СМИ, четырехлетний срок полномочий нынешнего состава палаты представителей истекает 21 октября 2021 года.