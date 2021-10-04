Правительство Японии ушло в отставку
Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Правительство премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги 4 октября в полном составе ушло в отставку, сообщает агентство Kyodo.
Сегодня парламент Японии выберет нового премьер-министра, который заново сформирует правительство.
Ранее сообщалось, что Фумио Кисида, новый лидер правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), в понедельник должен вступить в должность премьер-министра. Утверждение нового премьер-министра страны парламентом во многом носит формальный характер: согласно японской политической традиции, лидер правящей партии, как правило, становится премьер-министром страны.