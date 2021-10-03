Кисида в понедельник вступит в должность премьер-министра Японии

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Фумио Кисида, новый лидер правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), в понедельник должен вступить в должность премьер-министра и сформирует свой кабинет министров. Об этом сообщает Kyodo.

Утверждение нового премьер-министра страны парламентом во многом носит формальный характер: согласно японской политической традиции, лидер правящей партии, как правило, становится премьер-министром страны.

Kyodo отмечает, что Кисида будет стремиться к укреплению сотрудничества Японии и США, чтобы противостоять Китаю, а также в связи с возобновлением испытаний баллистических ракет Северной Кореей.

Изначально преемник в ЛДП должен был прийти на смену премьер-министру Синдзо Абэ, который находился на посту главы правительства и лидера партии наиболее длительное время в истории страны - с конца 2012 года. Но в сентябре 2020 года Синдзо Абэ покинул этот пост, сославшись на состояние здоровья. После этого премьер-министром был Ёсихидэ Суга, который при Синдзо Абэ занимал пост генерального секретаря кабинета министров.

Однако в начале сентября премьер Ёсихидэ Суга объявил, что не будет участвовать в выборах. Японские СМИ напоминали, что это заявление прозвучало на фоне критики его правительства за неэффективную борьбу с пандемией коронавируса COVID-19.