Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Иране

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,8 зафиксирован в западной части Ирана, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 05:39 мск в понедельник землетрясения находился 47 км северо-восточнее города Месджеде-Солейман, примерно в 185 км км от границы с Ираком.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Иран

Новости

В парламенте Японии избрали Фумио Кисиду премьер-министром

Что случилось этой ночью: понедельник, 4 октября

Власти Калифорнии назвали экологической катастрофой разлив нефти у побережья штата

Власти Калифорнии назвали экологической катастрофой разлив нефти у побережья штата

Правительство Японии ушло в отставку

Правительство Японии ушло в отставку

КНДР восстановила связь с Южной Кореей по военной линии

В Южной Калифорнии произошел крупный разлив нефти

В Южной Калифорнии произошел крупный разлив нефти

Жертвами обрушившегося на Оман и Иран шторма стали девять человек

Жертвами обрушившегося на Оман и Иран шторма стали девять человек

Сноуден прокомментировал публикацию "досье Пандоры"

Залкалиани заявил, что посол Грузии в Киеве даст разъяснения по задержанию Саакашвили

Залкалиани заявил, что посол Грузии в Киеве даст разъяснения по задержанию Саакашвили

В Абхазии временно отстранили главу МВД из-за инцидента со стрельбой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });