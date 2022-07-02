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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:21

Не менее трех человек погибли в результате землетрясения на юге Ирана

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Три человека, по предварительным данным, стали жертвами землетрясения на юге Ирана, сообщают местные СМИ со ссылками на власти.

"К сожалению, к настоящему моменту у нас трое погибших и восемь раненых", - заявил государственному телевидению Ирана глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Хормозган Мехрдад Хассанзаде.

Землетрясение произошло в ночь на субботу в 00:32 по московскому времени. Иранские СМИ оценили силу землетрясения магнитудой 6,1 балла, Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что его магнитуда составила 6,0.

За первым толчком последовали афтершоки, самый мощный из них - магнитудой 6,2, говорится в сообщениях.

По данным EMSC, эпицентр землетрясения залегал на глубине 10 км.

Иран
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