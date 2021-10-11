Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Попугаи кеа – наивные реалисты, лыжи викингов и Нобелевская премия-2021

Кеа Фото: Sanka Vidanagama/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Попугаи кеа оказались наивными реалистами. Орнитологи выяснили, что эти птицы не проводят различий между реальными предметами и теми, что они видят на экране. Кеа поверили, что шарик, который они видят на экране, вполне может оказаться в настоящем ящике. Авторы отмечают, что это первое достоверное доказательство того, что животные могут быть склонны к наивному реализму.

- Археологи достали из растаявшего ледника вторую лыжу эпохи викингов. В 2014 году в Норвегии специалисты нашли в районе горы Дигерварден деревянную лыжу. Оказалось, что новая лыжа имеет тот же тип крепления, что и прошлая. Однако новая оказалась длиннее и шире, чем размеры прошлой находки. Это, видимо, связано с лучшей сохранностью. Ученые полагают, что теперь в их распоряжении оказалась целая пара лыж.

- Превращение энергии движения в тепловую оказалось не самым важным источником трения.

- Ученые составили атлас нейронов первичной моторной коры млекопитающих – участка, в котором происходит контроль движений и двигательное обучение. Исследователи проекта BRAIN Initiative – Cell Census Network, состоящего из 13 лабораторий по всему миру, собрали данные для нейронов этой коры. Ученые исследовали клетки трех млекопитающих: мыши, мармозетки и человека. Атлас основан на анатомических, транскриптомных, эпигенетических и электрофизиологических данных о клетках.

- В этом материале объясняется, за что вручили Нобелевскую премию по физиологии в этом году: что общего у ванили и перца чили, и что помогает нам реагировать на прикосновения и контролировать собственное дыхание.

- Сайт N+1 рассказал подробно, за что присудили Нобелевскую премию по физике в этом году: почему мы строим климатические прогнозы, но не можем с той же уверенностью сказать, какой именно будет погода послезавтра.

- За что присудили Нобелевскую премию по химии в этом году: чем нынешние лауреаты Макмиллан и Лист заслужили уважение коллег и что такое асимметрический органокатализ.

- Хотя сейчас к жестовым языкам относятся более благосклонно, чем 100 лет назад, все равно существует предубеждение, что они просто копируют звуковые языки. В этой статье рассказывается про эволюцию жестовых языков и их отличиях от звуковых.