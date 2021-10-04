Китай снова направил к Тайваню рекордное количество боевых самолетов

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Командование ВВС КНР в понедельник отправило в направлении Тайваня самую крупную - с начала публикации подобной информации властями острова - авиагруппу в составе 52 боевых самолетов, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на данные тайванских властей.

В составе группы имелись 34 истребителя J-16, 12 бомбардировщиков H-6 и прочие самолеты. Тайванские военные в свою очередь поднимали самолеты на сопровождение авиагруппы ВВС КНР и отслеживали ее действия системами ПВО.

AP напоминает, что, начиная с пятницы, 1 октября, когда отмечался День образования КНР, возле Тайваня наблюдается усиленное присутствие китайской авиации. Так, в минувшую пятницу в провозглашенной в одностороннем порядке администрацией Тайваня опознавательной зоне ПВО острова совершили полет 38 самолетов КНР, что также стало рекордом. В субботу в эту зону командование Китая послало 39 самолетов, в воскресенье - 16 единиц.

В минувшие выходные в Госдепе США заявили, что очень обеспокоены такими действиями Китая, и назвали их провокационными.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин нарастил военное давление на Тайвань.