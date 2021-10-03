Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

США заявили, что "обеспокоены" военной активностью Китая вблизи Тайваня

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США заявил, что "очень обеспокоен" действиями Китая после заявлений Тайваня о китайских военных самолетах, приблизившихся к зоне ПВО Тайваня, передает BBC News.

В миреВоенные самолеты Китая приблизились к зоне ПВО Тайваня второй раз за суткиЧитать подробнее

Госдепартамент США назвал эти действия "провокационными".

"Соединенные Штаты очень обеспокоены... Провокационная военная активность Китая вблизи Тайваня, которая дестабилизирует обстановку, чревата просчетами и подрывает региональный мир и стабильность. Мы настоятельно призываем Пекин прекратить свое военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение против Тайваня", - заявили в Госдепартаменте США.

В воскресенье Министерство обороны Тайваня заявило, КНР направила 20 самолетов в район архипелага Пратас. Ранее за пятницу ВВС Китая направили 38 боевых самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, что стало рекордным количеством с начала публикации таких отчетов.

США Китай Тайвань

Новости по теме

Новости

В Новой Англии зафиксировали вспышки заболеваемости COVID-19

Сноуден прокомментировал публикацию "досье Пандоры"

Залкалиани заявил, что посол Грузии в Киеве даст разъяснения по задержанию Саакашвили

Залкалиани заявил, что посол Грузии в Киеве даст разъяснения по задержанию Саакашвили

В Абхазии временно отстранили главу МВД из-за инцидента со стрельбой

СМИ сообщили о предполагаемых офшорных операциях мировых лидеров

СМИ сообщили о предполагаемых офшорных операциях мировых лидеров

Что произошло за день: воскресенье, 3 октября

Частный самолет врезался в здание под Миланом

Пожар в Риме повредил старинный мост через Тибр

Пожар в Риме повредил старинный мост через Тибр

Десятки тысяч человек вышли на улицы США на акции против ограничения абортов

Десятки тысяч человек вышли на улицы США на акции против ограничения абортов

ЦИК Грузии начал подготовку ко второму туру выборов мэров городов

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });