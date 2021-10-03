США заявили, что "обеспокоены" военной активностью Китая вблизи Тайваня

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США заявил, что "очень обеспокоен" действиями Китая после заявлений Тайваня о китайских военных самолетах, приблизившихся к зоне ПВО Тайваня, передает BBC News.

Госдепартамент США назвал эти действия "провокационными".

"Соединенные Штаты очень обеспокоены... Провокационная военная активность Китая вблизи Тайваня, которая дестабилизирует обстановку, чревата просчетами и подрывает региональный мир и стабильность. Мы настоятельно призываем Пекин прекратить свое военное, дипломатическое и экономическое давление и принуждение против Тайваня", - заявили в Госдепартаменте США.

В воскресенье Министерство обороны Тайваня заявило, КНР направила 20 самолетов в район архипелага Пратас. Ранее за пятницу ВВС Китая направили 38 боевых самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня, что стало рекордным количеством с начала публикации таких отчетов.