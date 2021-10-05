Байден и новый премьер Японии договорились укреплять альянс двух стран

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе телефонного разговора обсудили взаимоотношения двух стран, сообщает Белый дом.

"Президент Джо Байден говорил сегодня с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, чтобы поздравить его с избранием. Лидеры подтвердили силу американо-японского альянса, который является краеугольным камнем мира, безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и во всем мире", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Байден выразил надежду на укрепление отношений между двумя странами в предстоящие годы.

По сообщениям японских СМИ, Фумио Кисида заявил Байдену, что для достижения "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" его правительство будет продолжать тесно координировать свои действия с правительством США на основе двустороннего альянса.

Как сообщил журналистам Кисида, Байден подтвердил, что американские обязательства по защите Японии также распространяются на острова Сэнкаку (китайское название Дяоюйдао), на которые претендует Китай.

По словам Кисиды, оба лидера договорились встретиться лично в ближайшее время.

Телефонная беседа Кисиды и Байдена состоялась во вторник утром по японскому времени и стала первым разговором нового премьер-министра Японии с иностранным лидером.

Фумио Кисида, президент правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии, в понедельник стал новым премьер-министром страны после голосования японского парламента.

Вскоре после голосования стал известен состав кабинета министров, в который вошли более десяти новых представителей. Среди министров - три женщины, одна из которых заняла пост министра по делам вакцинации. Глава МИД Тосимицу Мотэги и министр обороны Нобуо Киси свои посты сохранили.