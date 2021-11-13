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США подтвердили неизменность своих обязательств по защите Японии

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси заявил, что провел телефонный разговор с американским коллегой Энтони Блинкеном, в ходе которого госсекретарь заверил в неизменности обязательств США по защите Японии, включая острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао).

"Госсекретарь Блинкен заявил, что приверженность США защите Японии, включая применение статьи 5 Договора о безопасности между Японией и США в отношении островов Сенкаку, непоколебима", - сказал Хаяси журналистам по итогам беседы.

Япония считает архипелаг Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море своей территорий, что признают США. КНР заявляет о безусловном суверенитете Китая над островами.

По словам министра, была отмечена важность поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе. Стороны также обсудили вопросы, касающиеся проведения встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена.

В МИД Японии сообщили, что Хаяси и Блинкен выступили против попыток Китая изменить статус-кво в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, и договорились о тесном сотрудничестве в решении вопросов, касающихся Китая.

США Япония Есимаса Хаяси Энтони Блинкен

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