Гендиректор WhatsApp объявил о полном восстановлении работы мессенджера

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Работа мессенджера WhatsApp полностью восстановлена, заявил гендиректор компании Уилл Каткарт.

"Теперь мы полностью восстановились и работаем", - написал Каткарт в твиттере.

Он поблагодарил всех, кто работал над восстановлением сервиса.

Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о восстановлении работы Facebook, WhatsApp и Instagram и извинился за произошедший сбой.

В понедельник произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp, он продлился примерно шесть часов. Также появлялись сообщения о возможных проблемах у Google, Twitter, TikTok и многих других онлайн-сервисов.