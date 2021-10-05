Глобальный сбой в работе соцсетей не повлиял на вечерние торги МосБиржи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глобальный сбой в работе соцсетей, который продолжался вечером в понедельник несколько часов, не повлиял на работу Московской биржи, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе торговой площадки.

"Все системы Московской биржи работают штатно. Биржевые торги на вечерних сессиях проходят в стандартном режиме", - сообщил ее представитель.

По словам директора департамента операционных рисков и информационной безопасности Московской биржи Сергея Демидова, нагрузка на веб-сайт биржи была обычная, характерная для данного вечернего времени суток.

Как сообщалось, примерно с 18:00 по московскому времени 4 октября по всему миру произошли сбои в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, в связи с чем чрезмерную нагрузку испытывают также другие соцсети и мессенджеры. Так, пользователи стали сообщать о неполадках в работе других сервисов, среди которых Telegram, Twitter, Google и TikTok.