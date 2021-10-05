Цукерберг извинился за сбой в работе Facebook, WhatsApp и Instagram

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Глава компании Facebook Марк Цукерберг сообщил о восстановлении работы Facebook, WhatsApp и Instagram и извинился за произошедший сбой.

"Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger теперь возвращаются в Сеть. Извините за сегодняшний сбой - я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми", - написал Цукерберг на своей странице в фейсбуке.

Тем временем команда WhatsApp сообщила о восстановлении работы мессенджера.

"Приносим свои извинения всем, кто сегодня не смог воспользоваться WhatsApp. Мы начинаем восстанавливать работу WhatsApp. Большое вам спасибо за ваше терпение. Мы будем продолжать держать вас в курсе событий, когда у нас появится больше информации", - сообщила команда WhatsApp в твиттере.

Сервис Instagram также подтвердил возобновление работы.

"Instagram медленно, но верно возвращается - спасибо, что остаетесь с нами, и извините за ожидание! " - говорится в заявлении Instagram в твиттере.

Сбой продлился примерно шесть часов. Также пользователи жаловались на перебои в работе других онлайн-сервисов, в том числе Google, Twitter, TikTok. Кроме того, сервис Downdetector получил информацию о некоторых сбоях в электронных системах Southwest Airlines, Bank of America, Snapchat, Gmail, Telegram.

Телеканал Fox News называл происходящее "самым продолжительным в истории отключением соцсетей по всему миру". Также телеканал передавал слухи о том, что Facebook и Instagram могли пострадать от хакеров.

Эксперты, которых опрашивают американские СМИ, пока предпочитают говорить о чисто технических версиях сбоя.