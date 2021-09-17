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Источник узнал о подготовке визита в Москву Виктории Нуланд

В мае 2019 года стало известно, что дипломат стала невъездной в Россию, попав под ответные санкции

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд может этой осенью посетить Москву, узнал информированный источник "Интерфакса".

По его словам, Вашингтон и Москва прорабатывают такую возможность, визит готовится.

Точных сроков визита и повестки он не назвал.

О согласовании такой поездки также сообщил "Коммерсантъ". По его сведениям, в переговорах упоминается ноябрь.

Нуланд занимает нынешнюю должность с апреля 2021 года. К моменту назначения ее карьера в дипломатии продолжалась 32 года, причем, она работала как в демократических, так и в республиканских администрациях. В частности, в годы президентства Барака Обамы она была помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии и в этом качестве не раз проводила переговоры по Украине с тогдашним помощником президента России Владиславом Сурковым. В администрации Джорджа Буша-младшего она была постпредом США при НАТО.

В мае 2019 года стало известно, что Нуланд собиралась участвовать в закрытой международной конференции в Москве, однако ей отказали в визе. В российском МИД тогда "Интерфаксу" объяснили, что дипломат была внесена в "черные списки" в ответ на американские персональные санкции в отношении россиян. Москва такие списки полностью не публикует.

Виктория Нуланд США Москва Госдеп МИД

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