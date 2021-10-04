Власти Калифорнии назвали экологической катастрофой разлив нефти у побережья штата

Разлив нефти у Хантингтон-Бич Фото: Myung J. Chun / Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Разлив нефти у побережья города Хантингтон-Бич округа Ориндж на юге Калифорнии равнозначен экологической катастрофе, заявила журналистам мэр города Ким Карр.

Она сообщила на пресс-конференции, что в результате утечки 477 тыс. литров нефти из подводного нефтепровода образовалось нефтяное пятно площадью примерно 34 кв. км, и назвала это "экологической катастрофой" и "потенциальной экологической катастрофой", поскольку, по ее словам, "часть нашей береговой линии теперь покрыта нефтью".

Хантингтон-бич расположен примерно в 65 км к югу от Лос-Анджелеса, его побережье пострадало от разлива в первую очередь. По сообщениям СМИ, уже наблюдается гибель рыбы и других морских обитателей, серьезно пострадали птицы, покрытые нефтяной пленкой. Проблемный участок побережья является популярным местом занятий серфингом и любителей пляжного отдыха.

Представляющая пострадавший округ Ориндж в американском Конгрессе Мишель Стил в письме на имя президента США Джо Байдена попросила объявить округ зоной крупного бедствия, что предполагает выделение федеральных средств, которые будут использованы для очистки.