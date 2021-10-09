Закон о запрете абортов в Техасе снова вступил в силу

Митинг за справедливость в отношении абортов в Нью-Йорке Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Апелляционный суд Пятого округа в пятницу вечером выдал временное административное постановление, которое позволит судам штата Техас продолжать принимать иски в соответствии с законом штата о запрете абортов, сообщает ABC News.

Постановление, вынесенное поздно вечером в пятницу, вновь восстанавливает действие закона на период процесса обжалования.

Министерство юстиции США подало в суд на штат Техас в прошлом месяце после того, как оно ввело запрет на аборты, как только врачи обнаружат сердцебиение (на шестой неделе беременности). Закон позволяет любому подать в суд на того, кто, по его мнению, сделал незаконный аборт или помог кому-то сделать его в штате.

7 октября федеральный судья окружного суда в Остине временно приостановил действие закона.

Закон, который вступил в силу 1 сентября, после того как Верховный суд отказался заблокировать его, запрещает врачам делать аборты, как только они обнаружат сердцебиение плода, которое можно увидеть на УЗИ уже через шесть недель беременности. 3 октября, десятки тысяч человек вышли на улицы США на акции против ограничения абортов. Участники манифестаций по всей стране опасаются, что американок лишат их конституционного права на аборты. Президент США Джо Байден ранее назвал решение Техаса беспрецедентной атакой на права женщин.