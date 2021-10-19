Администрация США попросила Верховный суд заблокировать закон Техаса об абортах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Верховный суд с просьбой заблокировать новый закон Техаса, запрещающий аборты, сообщает ABC News.

7 октября федеральный судья окружного суда в Остине временно приостановил действие закона. 8 октября апелляционный суд Пятого округа в пятницу вечером выдал временное административное постановление, которое позволяет судам штата Техас продолжать принимать иски в соответствии с новым законом. Постановление, вынесенное поздно вечером 8 октября, вновь восстановило действие закона на период процесса обжалования.

Ранее, 3 октября, десятки тысяч человек вышли на улицы США на акции против ограничения абортов. Участники манифестаций по всей стране заявили, что американок в случае принятия закона лишат их конституционного права. Закон, который вступил в силу 1 сентября, после того как Верховный суд отказался заблокировать его, запрещает врачам делать аборты, как только они обнаружат сердцебиение плода, которое можно увидеть на УЗИ через шесть недель беременности.