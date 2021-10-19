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Администрация США попросила Верховный суд заблокировать закон Техаса об абортах

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена обратилась в Верховный суд с просьбой заблокировать новый закон Техаса, запрещающий аборты, сообщает ABC News.

7 октября федеральный судья окружного суда в Остине временно приостановил действие закона. 8 октября апелляционный суд Пятого округа в пятницу вечером выдал временное административное постановление, которое позволяет судам штата Техас продолжать принимать иски в соответствии с новым законом. Постановление, вынесенное поздно вечером 8 октября, вновь восстановило действие закона на период процесса обжалования.

Ранее, 3 октября, десятки тысяч человек вышли на улицы США на акции против ограничения абортов. Участники манифестаций по всей стране заявили, что американок в случае принятия закона лишат их конституционного права. Закон, который вступил в силу 1 сентября, после того как Верховный суд отказался заблокировать его, запрещает врачам делать аборты, как только они обнаружат сердцебиение плода, которое можно увидеть на УЗИ через шесть недель беременности.

США Техас Джо Байден

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