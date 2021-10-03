Десятки тысяч человек вышли на улицы США на акции против ограничения абортов

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Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Десятки тысяч человек вышли на акции во всех 50 штатах США в поддержку права женщин на аборты. Как отмечает "Би-би-си", очередную волну возмущения вызвал недавно принятый в Техасе закон, который серьезно ограничивает возможности абортов в штате.

Участники манифестаций по всей стране опасаются, что американок лишат их конституционного права на аборты.

Масштабная акция прошла в столице Техаса Остине. С 1 сентября в штате запрещено проводить аборты после шестой недели беременности, хотя зачастую на этом сроке женщины еще даже не знают, что беременны. На врачей, которые проводят процедуры по прерыванию беременности после этого срока, теперь могут подать в суд.

В Вашингтоне тысячи людей вышли к зданию Верховного суда с требованиями не криминализовать аборты. В ближайшие месяцы Суд рассмотрит дело, которое может отменить конституционное право женщин, установленное после процесса "Роу против Уэйда" 1973 года. Прецедент установил право американок прервать беременность по собственному желанию, пока плод не станет жизнеспособным.

Президент США Джо Байден ранее назвал решение Техаса беспрецедентной атакой на права женщин.