Республиканцы заявили, что больше не будут помогать демократам повышать лимит госдолга США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил в пятницу, что он больше не будет помогать демократам расширять полномочия правительства по займам, чтобы предотвратить дефолт, когда в декабре госдолг достигнет своего лимита. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Макконнелл опубликовал свое предупреждение в письме президенту Джо Байдену на следующий день после того, как Сенат одобрил увеличение лимита федерального долга на $480 млрд, которого хватит примерно на два месяца.

Макконнелл заявил в пятницу, что он принял решение отказаться от будущей помощи из-за своего несогласия с законопроектом и из-за критики лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера. После принятия законопроекта он раскритиковал республиканцев за попытку подтолкнуть страну к "краю обрыва", выступив против продления лимита долга.

"В свете истерики сенатора Шумера и моей серьезной обеспокоенности тем, как еще один огромный, безрассудный, предвзятый законопроект о расходах навредит американцам и поможет Китаю, я не буду участвовать в любого рода будущих попытках смягчить последствия неумелого руководства демократов", - отметил лидер республиканцев.

Ранее, 7 октября, республиканцы и демократы договорились временно увеличить лимит госдолга США. Как отмечает Axios, министр финансов США Джанет Йеллен называла эту сумму необходимой, чтобы продолжать финансировать расходы правительства до 3 декабря.