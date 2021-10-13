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Палата представителей США одобрила временное повышение потолка госдолга

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США во избежание дефолта одобрила законопроект о временном повышении потолка государственного долга на $480 млрд до 3 декабря текущего года.

Голосование по принятию законопроекта транслировалось на сайте американского Конгресса в прямом эфире.

Теперь законопроект должен будет подписать президент США Джо Байден.

Ранее законопроект, прошедший через длительные дебаты между демократами и республиканцами, был принят Сенатом США.

В США потолок госдолга устанавливается Конгрессом и может быть превышен только с его одобрения. Как сообщалось, в начале октября госдолг уже перешел допустимый порог на $28 трлн. Решение о его превышении во избежание дефолта необходимо было законодательно оформить до 18 октября.

Достижение временного компромисса дает республиканцам и демократам время до 3 декабря, чтобы договориться о будущем лимите госдолга. Республиканцы выступают категорически против повышения потолка госдолга, заявляя, что это приведет к дальнейшему росту государственных расходов.

Конгресс в 2019 году заморозил вопрос с потолком госзаимствований до 31 июля 2021 года. В результате с 1 августа Минфин уже не мог привлекать денежные средства за счет продажи гособлигаций, и ему пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы финансировать расходы правительства вовремя.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила на прошлой неделе, что само по себе наличие потолка госдолга становится все более опасным для Соединенных Штатов.

США

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