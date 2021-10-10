Blue Origin отложила суборбитальный полёт с Уильямом Шетнером из-за плохой погоды

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin переносит пилотируемый суборбитальный полёт четырёх космических туристов из-за неблагоприятных погодных условий, сообщила компания в своём твиттере.

Старт перенесен на среду, 13 октября. Пуск запланирован на 8:30 по Центральноамериканскому времени (16:30 мск - ИФ)".

В составе экипажа 18-го полёта суборбитальной ракеты New Shepard в космос отправятся известный актёр Уильям Шетнер, вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, бывший инженер НАСА, сооснователь Planet Labs Крис Бошуайзен и предприниматель Глен де Ври.

Предыдущий пилотируемый полёт ракеты произошёл 20 июля, в нём участвовал владелец компании - Джефф Безос.

Тогда компанию американскому предпринимателю составили его брат Марк, прождавшая своего полета 60 лет 82-летняя летчица Уолли Фанк (прошедшая подготовку для космического полета еще в 1960-х, но так и не полетевшая), а также 18-летний Оливер Дэемен, отправившийся вместо таинственного победителя аукциона Blue Origin на первый полет. Пассажир, купивший билет за $28 млн, решил принять участие в следующей миссии New Shepard.