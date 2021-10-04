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Исполнитель роли капитана Кирка из "Стартрека" отправится в суборбитальный полет

Исполнитель роли капитана Кирка из "Стартрека" отправится в суборбитальный полет
Актер Уильям Шетнер
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - 90-летний канадский актер Уильям Шетнер, известный по роли капитана звездолета "Энтерпрайз" Джеймса Кирка в сериале и фильмах Star Trek ("Звездный путь"), вошел в состав экипажа космического корабля New Shepard, который 12 октября отправится в суборбитальный полет, сообщила в понедельник компания-разработчик Blue Origin.

Вместе с актером в состав экипажа также вошла вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс. Они присоединятся к своим коллегам по экипажу - космическим туристам Крису Бошуизену, сооснователю компании Planet Labs, и вице-президенту французской компании Dassault Systemes Глену де Вризу.

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"К экипажу миссии NS18 присоединятся два невероятных и вдохновляющих человека. Актер Уильям Шетнер и вице-президент Blue Origin по полетам Одри Пауэрс", - говорится в сообщении пресс-службы компании миллиардера Джеффа Безоса.

Запуск ракеты многоразовой ракеты New Shepard в рамках миссии NS-18 будет осуществлен в 09:30 по времени Восточного побережья США (16:30 по московскому времени) со стартовой площадки около города Ван-Хорн на западе штата Техас.

Многоразовая 18-метровая американская ракета, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из ускорителя и спускаемой капсулы.

Полет продлится примерно 11 минут. После подъема на высоту около 76 км от носителя отделится спускаемый аппарат, который продолжит набирать высоту до 105 км. В общей сложности капсула с космическими туристами пробудет на высшей точке полета около трех минут.

Затем капсула совершит мягкую посадку с использованием парашютной системы. Тем временем ракета-носитель должна будет совершить самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Глава Blue Origin миллиардер Джефф Безос, который является также основателем компании Amazon, сам лично одним из первых слетал на корабле New Shepard в суборбитальный полет 20 июля. Помимо Безоса, на борту капсулы New Shepard находились его брат Марк, 18-летний студент-физик из Нидерландов Оливер Дэмен, а также 82-летняя американская летчица Уолли Фанк.

Blue Origin Уильям Шетнер

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