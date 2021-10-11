Полиция назвала две версии смерти украинского депутата Полякова

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - МВД Украины рассматривает две версии смерти украинского депутата Антона Полякова: самостоятельное употребление метадона или отравление этим веществом.

"Судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко сообщил Шевченко в эфире телеканала "Украина 24".

Он подчеркнул, что рассматривается две версии произошедшего.

"Либо был преступный характер смерти, либо нет. Либо он сам употребил препарат, который, возможно, стал причиной смерти, или его отравили. Иного не может быть", - подытожил Шевченко.

Смерть депутата Полякова

Утром 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым 33-летнего народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но спасти Полякова не удалось.

Было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". Причиной смерти Полякова, по предварительной информации, стала острая коронарная недостаточность.

Начальник полиции Киева Иван Выговский заявил на брифинге в пятницу, что причиной смерти Полякова могло стать хроническое заболевание или отравление неизвестным веществом, "самостоятельно или неизвестным лицом". По делу о гибели Полякова пока никто не задержан.

Выговский рассказал, что ночью Поляков употреблял спиртные напитки в одном из развлекательных заведений Киева со своим знакомым, после чего они сели в машину этого человека около полутора часов катались по Киеву. Затем знакомому надоело общение с Поляковым, и тот пересел в такси.

Автомобиль такси с Поляковым остановили патрульные за нарушение ПДД. ВО время проверки документов водителя такси они заметили на заднем сидении мужчину в "полулежачем состоянии". Таксист объяснил полицейским, что его пассажиру стало плохо из-за алкогольного опьянения. Прибывшие медики пытались спасти Полякова, но он скончался.

В крови умершего было около одного промилле алкоголя. Телесных повреждений у Полякова не обнаружено.

Выговский подтвердил, что сожительницей Полякова являлась 31-летняя депутат Анна Скороход. В пятницу она потеряла сознание в Раде, узнав о смерти Полякова. Скорая помощь отвезла ее в больницу.

Позже украинский депутат Галина Янченко (фракция "Слуга народа") сообщила, что у скончавшегося Полякова в крови токсикологи нашли алкоголь и метадон.