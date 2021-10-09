В крови умершего депутата Рады нашли алкоголь и метадон

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Токсикологи обнаружили в крови у скончавшегося накануне украинского депутата Антона Полякова (депутатская группа "За будущее") алкоголь и метадон. Об этом написала в своем телеграм-канале народный депутат Галина Янченко (фракция "Слуга народа").

Утром 8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе украинской столицы найден мертвым 33-летний народный депутат Поляков. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но безуспешно.

Было начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины с пометкой "естественная смерть". Причиной смерти Полякова, по предварительной информации правоохранителей, стала острая коронарная недостаточность.

Поездки на такси

Начальник полиции Киева Иван Выговский заявил, что причиной смерти Полякова могло стать хроническое заболевание или отравление неизвестным веществом, "самостоятельно или неизвестным лицом". По делу о гибели Полякова пока никто не задержан.

Выговский рассказал, что ночью Поляков употреблял спиртные напитки в одном из развлекательных заведений Киева со своим знакомым, после чего они сели в машину этого человека поехали по Киеву.

По словам знакомого, позднее Поляков пересел в такси, водитель которого был остановлен полицией за нарушение ПДД. Патрульные, как отметил Выговский, увидели на заднем сидении мужчину в "полулежачем состоянии". Таксист сообщил, что пассажир пьян, ему стало плохо. Прибывшие медики пытались спасти Полякова, но он скончался.