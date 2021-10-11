Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сильный пожар, вспыхнувший ранее в понедельник на нефтяном комплексе в районе Захрани на юге Ливана, удалось потушить, передает агентство Associated Press.

Министр энергетики и водных ресурсов Ливана Валид Файяд заявил, что пожар начался, когда рабочие переливали бензин из одного резервуара в другой. По его словам, во время пожара, который длился более трех часов, выгорело почти 250 тысяч литров бензина.

Aгентство отмечает, что пострадавших в результате происшествия нет.

Из-за возгорания на шоссе Захрани перекрыли движение в обе стороны. На место пожара прибыли пожарные машины.

Недалеко от места пожара расположена главная электростанция Ливана, которая два дня назад перестала работать из-за нехватки топлива. В результате Ливан столкнулся с серьезным энергетическим кризисом. Теперь жители страны остаются без электричества до 22 часов в сутках.

Ливан

Новости по теме

Новости

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Премия Нобеля по экономике присуждена за исследования экономики труда и причинных связей

Премия Нобеля по экономике присуждена за исследования экономики труда и причинных связей

ЕС на год продлил санкции за применение химоружия

Вынесение решения по делу о "скифском золоте" снова перенесли

Вынесение решения по делу о "скифском золоте" снова перенесли
Пандемия коронавируса

Во Франции установили, что вакцинация резко сокращает риск смерти от COVID

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 октября

Афганистан во власти талибов

Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США

Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США
Афганистан во власти талибов

США на переговорах с талибами подтвердили, что будут судить о них по поступкам

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });