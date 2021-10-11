Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Сильный пожар, вспыхнувший ранее в понедельник на нефтяном комплексе в районе Захрани на юге Ливана, удалось потушить, передает агентство Associated Press.

Министр энергетики и водных ресурсов Ливана Валид Файяд заявил, что пожар начался, когда рабочие переливали бензин из одного резервуара в другой. По его словам, во время пожара, который длился более трех часов, выгорело почти 250 тысяч литров бензина.

Aгентство отмечает, что пострадавших в результате происшествия нет.

Из-за возгорания на шоссе Захрани перекрыли движение в обе стороны. На место пожара прибыли пожарные машины.

Недалеко от места пожара расположена главная электростанция Ливана, которая два дня назад перестала работать из-за нехватки топлива. В результате Ливан столкнулся с серьезным энергетическим кризисом. Теперь жители страны остаются без электричества до 22 часов в сутках.