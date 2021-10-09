Ливан оказался полностью обесточен

Жители Бейрута во время отключения электроэнергии. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - В Ливане из-за нехватки топлива прекратили работу две крупнейшие электростанции "Аль-Захрани" и "Дейр-Аммар", передают в субботу ближневосточные и западные СМИ.

В настоящее время государственная электроэнергетическая компания пытается урегулировать ситуацию. Компания попытается использовать запасы топлива минобороны страны, чтобы запустить электростанции, но сделать это быстро не удатстя.

Не исключено, что отключение электроэнергии по всей стране, население которой превышает 6,8 млн человек, продлится несколько дней.

Учреждения остались без топлива, поскольку у правительства Ливана не хватает валюты для оплаты. Сообщается, что суда с нефтью и газом отказываются заходить в порты страны, пока они не получат деньги за топливо, причем только в долларах США.

СМИ отмечают, что проблемы со светом возникали в Ливане и ранее. Зачастую жители получали электроэнергию лишь по два часа в сутки. Однако такого масштабного отключения еще не было. У многих ливанцев есть частные дизельные генераторы, но их тоже не хватает.

Ливан оказался парализован экономическим кризисом, который лишь усугубился с падением импорта топлива. Daily Mail пишет, что местные жители покупают его на черном рынке. Порой в стране выстраивались многокилометровые очереди желающих заправить машины, царящий хаос на заправка закачивался стычками.

Lebanon's electricity grid has shut down entirely after the country's two main power stations ran out of fuel, according to reports. pic.twitter.com/DGo1Sjtxts — Tehran Times (@TehranTimes79) October 9, 2021

Ранее сообщалось, что власти Сирии дали согласие предоставить свою территорию для транспортировки газа и электроэнергии в Ливан, который столкнулся с сильным экономическим кризисом.