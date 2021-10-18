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Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Живые родственники швейцарской мумии, почему аквариумы лучше чистить в перчатках и как делают операции еще не родившимся людям

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Фото: PA/ТАСС

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американка подхватила тропическую инфекцию – мелиоидоз – после чистки аквариума. Заболевание вызывают бактерии Burkholderia pseudomallei. 56-летняя женщина обратилась в больницу с жалобами на лихорадку, слабость, кашель и боль в груди. Лечение заняло в общей сложности полгода, пациентке понадобилось три курса антибиотиков. Если мелиоидоз не лечить, то смертность доходит до 40 процентов. Бактерии нашли в почве и воде из аквариума в квартире женщины: в нем обитали тропические рыбы. Интересно, что в том же аквариуме до этого умерли шесть рыб.

- Для акупунктурных точек нашли анатомическую основу и рефлекторную цепь. По мнению исследователей, если электроакупунктура может избирательно активировать определенные нейронные сети, ее можно было бы использовать для активации местных противовоспалительных механизмов в определенных частях тела.

В миреЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧитать подробнее

- Врачи описали случай возникновения синдрома мультисистемного воспаления у 30-летнего мужчины, который переболел ковидом, а в последующие недели прошел цикл вакцинации от коронавируса. После второй дозы вакцины Pfizer он поступил в больницу с пониженным давлением, повышенной температурой тела и повышенными маркерами воспаления в крови. Врачи предполагают, что вакцинация могла повлиять на возникновение синдрома.

- Генетики нашли трех живых родственников швейцарской мумии. Ученые смогли не только установить родство людей, разделенных 22 поколениями, но и подтвердить личность погребенной. Ей была Анна Катарина Бишофф, умершая в Базеле в 1787 году в возрасте 69 лет. Специалисты по генеалогии сумели найти и вероятных живых родственников мумии по материнской линии. Анализ родословной Бишофф показал, что ее дальним потомком является нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отец которого происходит от дочери Бишофф

- Сайт N+1 рассказал, как работы лауреатов Премии памяти Нобеля этого года совершили революцию в экономической науке и чем оказались полезны некоторым государствам.

- Иногда ребенок начинает болеть еще до того, как родился, и поэтому хирургам приходится работать со своими пациентами прямо в животе у матери. В этом материале говорится о том, с чего начиналась фетальная хирургия и как далеко она сегодня заходит.

- Даже за самым простым окрасом кошки стоит совместная работа по меньшей мере десятка разных генов. Как гены раскрашивают наших котиков и чем иногда приходится платить за необычный цвет – подробнее в этой статье.

N+1 дайджест

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