Талибы во вторник встретятся в Дохе с представителями ЕС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещено в РФ) объявило, что во вторник планирует встретиться с представителями Евросоюза в Дохе, сообщают западные СМИ в понедельник со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел Амира Хана Муттаки.

"Завтра мы встречаемся с европейскими представителями. Мы проводим конструктивные встречи и с представителями других стран", - заявил он.

В выходные талибы провели встречу в Дохе с представителями США. Они заявили, что она была успешной.

Также в октябре талибы встречались с представителями Великобритании - спецпредставителем британского премьера по Афганистану Саймоном Гассом и временным поверенным в делах представительства Великобритании в Дохе Мартином Лонгденом. Они обсудили, как Лондон "может помочь Афганистану преодолеть гуманитарный кризис", эвакуацию из Афганистана желающих покинуть страну, а также необходимость предотвратить превращение этой страны в "инкубатор для терроризма".