Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США

Официальный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид Фото: Sayed Khodaiberdi Sadat/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Исламистское афганское движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) назвало завершившиеся в воскресенье переговоры с делегацией США успешными.

"Двухдневный диалог между делегациями Исламского Эмирата Афганистан и Соединенных Штатов Америки прошел успешно. В ходе встречи подробно обсуждались политические вопросы. Полное выполнение Дохинского соглашения рассматривалось Исламским Эмиратом как лучший способ решения проблем, а также, что гуманитарная помощь не должна быть связана с политическими вопросами", - говорится в заявлении "Талибана".

Отмечается, что представители США обещали оказать гуманитарную помощь афганцам и предоставить условия для доставки помощи другим гуманитарным организациям. Талибы в свою очередь приветствовали такое решение.

"Необходимо приложить усилия, чтобы восстановить дипломатические отношения до лучшего состояния", - следует из заявления талибов.

Отмечается, что было решено проводить такие встречи и в будущем, "если потребуется".

Ранее американский госдепартамент опубликовал свое заявление по итогам переговоров в Дохе. Там охарактеризовали встречи как "откровенные и профессиональные". США сосредоточили внимание на проблеме прав человека в Афганистане и вновь подчеркнули, что будут судить о режиме "Талибана" по их действиям. Кроме того, на переговорах обсуждался вопрос о предоставлении Соединенными Штатами "значительной гуманитарной помощи непосредственно афганскому народу".

Как сообщалось ранее, "Талибан" в ходе переговоров предупредил Вашингтон, что любое ослабление их правительства может вызвать "проблемы для народа". Также талибы отказались сотрудничать с США по сдерживанию террористов ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), заявив, что справятся "самостоятельно".